Президент "ПСЖ" вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупции

Президент французского "ПСЖ" и генеральный директор BeIN Media Group Нассер Аль-Хелаифи вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупции.Заседание суда пройдет в Берне и состоится 25 октября 2017 года.Аль-Хелаифи и бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц. В их отношении прокуратурой Швейцарии было возбуждено уголовное дело.Ранее стало известно, что президент "ПСЖ" в качестве подкупа предоставил виллу в Италии экс-генсеку ФИФА.