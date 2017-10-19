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Президент "ПСЖ" вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупции

Президент французского "ПСЖ" и генеральный директор BeIN Media Group Нассер Аль-Хелаифи вызван на допрос в суд Швейцарии по делу о коррупции.

Заседание суда пройдет в Берне и состоится 25 октября 2017 года.

Аль-Хелаифи и бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке подозреваются в мошенничестве, подделке документов, преступной халатности и подкупе частных лиц. В их отношении прокуратурой Швейцарии было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что президент "ПСЖ" в качестве подкупа предоставил виллу в Италии экс-генсеку ФИФА.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ
Сегодня, 02:50
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