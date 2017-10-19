Опрос:

Новости партнеров

В Италии футболист помочился в направлении болельщиков соперника

Дисциплинарный комитет серии D (четвертый по силе дивизион чемпионата Италии) наказал полузащитника "Турриса" Джованни Либерти за поведение в матче против "Сарнесе", сообщает Football Italia.

"Он помочился в направлении гостевой трибуны, отлучался с поля и делал вульгарные жесты, используя половой орган", — говорится в заявлении лиги, которая дисквалифицировала игрока на пять матчей.

Отмечается, что "Туррис" намерен подать апелляцию на это решение. По мнению президент клуба, Либерти на самом деле пил из фонтанчика, который находился в разминочной зоне, и заправлял футболку.

"Газета.ру"
Сегодня, 17:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.