В Италии футболист помочился в направлении болельщиков соперника

Дисциплинарный комитет серии D (четвертый по силе дивизион чемпионата Италии) наказал полузащитника "Турриса" Джованни Либерти за поведение в матче против "Сарнесе", сообщает Football Italia."Он помочился в направлении гостевой трибуны, отлучался с поля и делал вульгарные жесты, используя половой орган", — говорится в заявлении лиги, которая дисквалифицировала игрока на пять матчей.Отмечается, что "Туррис" намерен подать апелляцию на это решение. По мнению президент клуба, Либерти на самом деле пил из фонтанчика, который находился в разминочной зоне, и заправлял футболку.