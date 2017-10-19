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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Италии футболист помочился в направлении болельщиков соперника
Дисциплинарный комитет серии D (четвертый по силе дивизион чемпионата Италии) наказал полузащитника "Турриса" Джованни Либерти за поведение в матче против "Сарнесе", сообщает Football Italia.
"Он помочился в направлении гостевой трибуны, отлучался с поля и делал вульгарные жесты, используя половой орган", — говорится в заявлении лиги, которая дисквалифицировала игрока на пять матчей.
Отмечается, что "Туррис" намерен подать апелляцию на это решение. По мнению президент клуба, Либерти на самом деле пил из фонтанчика, который находился в разминочной зоне, и заправлял футболку.
"Газета.ру"
"Он помочился в направлении гостевой трибуны, отлучался с поля и делал вульгарные жесты, используя половой орган", — говорится в заявлении лиги, которая дисквалифицировала игрока на пять матчей.
Отмечается, что "Туррис" намерен подать апелляцию на это решение. По мнению президент клуба, Либерти на самом деле пил из фонтанчика, который находился в разминочной зоне, и заправлял футболку.
"Газета.ру"
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