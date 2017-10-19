Российский миллиардер, владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев обвиняется во вмешательстве в личную жизнь.Отмечается, что гражданка Болгарии Тани Раппо подала иск на Рыболовлева, которая, по ее словам, познакомила бизнесмена со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Швейцарец оказывал россиянину помощь в приобретении 37 картин известных художников на общую сумму в € 2 млрд.Два года назад Рыболовлев обвинил Бувье в том, что тот намеренно завышал цены на картины с целью собственной выгоды, несмотря на договоренность, за что швейцарец был задержан.Гражданка Болгарии утверждает, что ее личные данные были записаны без ее ведома во время тайной записи, которую вел юрист Рыболовлева и это является вмешательством в личную жизнь.