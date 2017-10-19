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Дмитрий Рыболовлев обвиняется во вмешательстве в личную жизнь

Российский миллиардер, владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев обвиняется во вмешательстве в личную жизнь.

Отмечается, что гражданка Болгарии Тани Раппо подала иск на Рыболовлева, которая, по ее словам, познакомила бизнесмена со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Швейцарец оказывал россиянину помощь в приобретении 37 картин известных художников на общую сумму в € 2 млрд.

Два года назад Рыболовлев обвинил Бувье в том, что тот намеренно завышал цены на картины с целью собственной выгоды, несмотря на договоренность, за что швейцарец был задержан.

Гражданка Болгарии утверждает, что ее личные данные были записаны без ее ведома во время тайной записи, которую вел юрист Рыболовлева и это является вмешательством в личную жизнь.

"Газета.ру"
Сегодня, 17:21
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