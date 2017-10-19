Владелец румынского "Стяуа" выступил против женщин в футболе

Владелец румынского клуба "Стяуа" Джиджи Бекали выступил против того, чтобы женщины были вовлечены в футбол.Бекали намерен игнорировать женщину-президента израильского клуба "Хапоэль" из Беэр-Шевы Алону Барка, с которым "Стяуа" встретится в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.Поединок между "Стяуа" и "Хапоэлем" пройдет 19 октября в 20:00 мск.