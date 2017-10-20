"Зенит" и "Локомотив" увеличили отрыв России от Португалии в рейтинге УЕФА

Россия не сократила отставание от Франции, но увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы, которые состоялись в четверг."Зенит" в Санкт-Петербурге победил норвежский "Русенборг" (3:1), а "Локомотив" на выезде сыграл вничью с молдавским "Шерифом" (1:1). Что касается французских клубов, то "Ницца" дома потерпела поражение от итальянского "Лацио" (1:3), "Лион" в гостях обыграл английский "Эвертон" (2:1), а "Марсель" в родных стенах одолел португальскую "Виторию Гимарайнш" (2:1). Другой португальский клуб "Брага" на своем поле уступил болгарскому "Лудогорцу" (0:2).Суммарный коэффициент России теперь составляет 47,382 балла (учитываются результаты последних пяти сезонов, включая текущий), Франции - 50,248, а Португалии - 42,248. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Италия и Германия.По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Франция в таблице коэффициентов УЕФА идет на пятом месте, Россия - на шестом. Данные позиции в рейтинге имеют одинаковые привилегии, странам, находящимся на них, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмом месте (сейчас это Португалия), в Лигу чемпионов можно будет делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы.