Неймар оштрафован на сумму более 1 миллиона долларов

Бразильский суд вынес решение по делу форварда сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймара об уклонении от уплаты налогов.За налоговые махинации с Неймара решено взыскать $1,2 млн.Штраф наложен на Неймара, его родителей и три компании, управляющие карьерой форварда "ПСЖ".Ранее сообщалось, Неймар заработает премию от французского клуба в размере €3 млн, если выиграет "Золотой мяч".