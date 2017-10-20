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Неймар оштрафован на сумму более 1 миллиона долларов

Бразильский суд вынес решение по делу форварда сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймара об уклонении от уплаты налогов.

За налоговые махинации с Неймара решено взыскать $1,2 млн.

Штраф наложен на Неймара, его родителей и три компании, управляющие карьерой форварда "ПСЖ".

Ранее сообщалось, Неймар заработает премию от французского клуба в размере €3 млн, если выиграет "Золотой мяч".

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 04:56
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