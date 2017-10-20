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"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракты с Эррерой и Феллайни

"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить полузащитников Андера Эрреру и Маруана Феллайни.

"МЮ" планирует активировать опцию продления контракта с испанцем до лета 2019 года, если не удастся договориться о подписании полноценного соглашения. Это будет сделано с той целью, чтобы не допустить возможных переговоров с другими клубами с января, поскольку срок контракта Эрреры истекает летом.

"Юнайтед" также ведет переговоры с представителями Феллайни, которые отклонили первое предложение клуба о продлении. Его соглашение тоже завершается в 2018 году, и "МЮ" хочет сохранить бельгийца.

Sports.ru
Теги: Эррера Феллайни Манчестер Юнайтед
Сегодня, 19:35
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