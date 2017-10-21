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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонид Слуцкий: у нас большая конкуренция между нашими форвардами
Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 13-го тура Чемпионшипа против "Барнсли" отметил, что нападающий Фрэйзер Кэмпбелл восстановился от травмы.
"Кэмпбелл? Он вернулся и уже на этой неделе тренировался в общей группе, – цитирует клубная пресс-служба Слуцкого. – Кэмпбелл может играть, но он пропустил три недели с тех пор, как выходил на поле в последний раз. У нас большая конкуренция между нашими форвардами. Есть Дико, который забил в последнем матче, у нас есть Кэмпбелл, также есть Диоманде. Для хороших футболистов конкуренция всегда идет на пользу.
Ирвайн? Он пропустил две недели, потому что играл за молодежную сборную Австралии. Для него было важно сыграть за национальную команду, чтобы войти в оптимальный игровой тонус, потому что ему не хватает игровой практики в "Халле". Он показал хороший футбол в играх за сборную и дважды забил. Он показал себя как настоящего профессионала, ведь когда футболистов первой команды просят сыграть за молодежную сборную, то у них отсутствует мотивация. Но это не про Ирвайна, он был настоящим лидером в команде".
"Спорт-Экспресс"
"Кэмпбелл? Он вернулся и уже на этой неделе тренировался в общей группе, – цитирует клубная пресс-служба Слуцкого. – Кэмпбелл может играть, но он пропустил три недели с тех пор, как выходил на поле в последний раз. У нас большая конкуренция между нашими форвардами. Есть Дико, который забил в последнем матче, у нас есть Кэмпбелл, также есть Диоманде. Для хороших футболистов конкуренция всегда идет на пользу.
Ирвайн? Он пропустил две недели, потому что играл за молодежную сборную Австралии. Для него было важно сыграть за национальную команду, чтобы войти в оптимальный игровой тонус, потому что ему не хватает игровой практики в "Халле". Он показал хороший футбол в играх за сборную и дважды забил. Он показал себя как настоящего профессионала, ведь когда футболистов первой команды просят сыграть за молодежную сборную, то у них отсутствует мотивация. Но это не про Ирвайна, он был настоящим лидером в команде".
"Спорт-Экспресс"
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