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Mirror: Манчини входит в список претендентов на пост главного тренера "Вест Хэма"

"Вест Хэм" рассматривает главного тренера "Зенита" Роберто Манчини в качестве кандидата на пост наставника команды. По информации Mirror, Славен Билич может подать в отставку уже в ближайшее время. В данный момент клуб находится на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды 8 очков.

Отмечается, что "молотки" могут пригласить на пост главного тренера Шона Дайша из "Бернли" или Япа Стама из "Рединга".

Напомним, Манчини возглавил "Зенит" летом этого года. Клуб из Санкт-Петербурга занимает 1-е место в чемпионате России. После 13 туров в активе команды 28 очков.

"СЭ"
Теги: Вест Хэм Манчини Зенит Билич
Сегодня, 10:23
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№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 10:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вест Хем - не та команда которая может увести нашего тренера
Регистрация: 22.08.2007
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