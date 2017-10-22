Mirror: Манчини входит в список претендентов на пост главного тренера "Вест Хэма"

"Вест Хэм" рассматривает главного тренера "Зенита" Роберто Манчини в качестве кандидата на пост наставника команды. По информации Mirror, Славен Билич может подать в отставку уже в ближайшее время. В данный момент клуб находится на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды 8 очков.Отмечается, что "молотки" могут пригласить на пост главного тренера Шона Дайша из "Бернли" или Япа Стама из "Рединга".Напомним, Манчини возглавил "Зенит" летом этого года. Клуб из Санкт-Петербурга занимает 1-е место в чемпионате России. После 13 туров в активе команды 28 очков.