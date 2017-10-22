"Барселона" интересуется игроком "МЮ" Эррерой

"Барселона" проявляет интерес к хавбеку английского "Манчестер Юнайтед" Андеру Эррере.Отмечается, что руководство каталонцев видит в лице футболиста замену Андресу Иньесте.28-летний испанец выступает в составе "Манчестер Юнайтед" с 2014 года, всего на его счету 113 матчей и 15 голов.