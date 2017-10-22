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"Барселона" интересуется игроком "МЮ" Эррерой

"Барселона" проявляет интерес к хавбеку английского "Манчестер Юнайтед" Андеру Эррере.

Отмечается, что руководство каталонцев видит в лице футболиста замену Андресу Иньесте.

28-летний испанец выступает в составе "Манчестер Юнайтед" с 2014 года, всего на его счету 113 матчей и 15 голов.

"Газета.ру"
Теги: Эррера Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:15
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