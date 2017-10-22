У Неймара и Эмери произошел конфликт на тренировке

Между самым дорогим футболистом мира, нападающим "Пари Сен-Жермен" Неймаром и главным тренером клуба Унаем Эмери завязался конфликт на тренировке команды.Бразильский форвард выразил несогласие с решением Эмери раньше завершить тренировку.Покидая поле, Неймар со злости ударил по мячу.