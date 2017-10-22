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У Неймара и Эмери произошел конфликт на тренировке

Между самым дорогим футболистом мира, нападающим "Пари Сен-Жермен" Неймаром и главным тренером клуба Унаем Эмери завязался конфликт на тренировке команды.

Бразильский форвард выразил несогласие с решением Эмери раньше завершить тренировку.

Покидая поле, Неймар со злости ударил по мячу.

"Газета.ру"
Теги: Неймар Эмери ПСЖ
Сегодня, 13:23
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7
(1)
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:51) #
  • +2
  •  (4)

Остался бы сам и в одного дотренировался до комплита - кажется это нигде не воспрещается.
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:48) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пока шлюбка играет в плейстешен, трениришка выясняет отношения с неймаром


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
ПиздEС конфликт !!!
Покидая поле, Неймар со злости ударил по мячу.
Регистрация: 10.03.2012
№4 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 13:42) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шмайхель,
Ну,с Кавани как то примирился...Вот,если Неймар в сердцах припомнит позор ПСЖ в Барселоне на прошлой ЛЧ,то Эмери не простит,полагаю.. bowtie


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: Шмайхель (Сегодня, 13:37) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неймар от скромности не умрёт. Вот стоить растрачивать свой талант на склоки? Пример Балотелли перед глазами .


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 13:32) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Думаю,Унаи не уступит-баск всё-таки.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 13:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Неймаришка против тренеришки
Регистрация: 27.08.2008
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