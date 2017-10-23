Матчи чемпионата Уругвая отменены из-за забастовки футблистов

Четыре встречи чемпионата Уругвая отменены из-за забастовки футболистов.500 игроков подписали письмо к руководству Уругвайской футбольной ассоциации, которую они обвиняют в эксплуатации их образов."Прекратите. Мы требуем от вас немедленно перестать использовать наши индивидуальные права любыми способами и в любых формах", — написали футболисты.Ранее в Уругвае были отменены матчи чемпионата из-за забастовки судей.