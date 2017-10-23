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Матчи чемпионата Уругвая отменены из-за забастовки футблистов

Четыре встречи чемпионата Уругвая отменены из-за забастовки футболистов.

500 игроков подписали письмо к руководству Уругвайской футбольной ассоциации, которую они обвиняют в эксплуатации их образов.

"Прекратите. Мы требуем от вас немедленно перестать использовать наши индивидуальные права любыми способами и в любых формах", — написали футболисты.

Ранее в Уругвае были отменены матчи чемпионата из-за забастовки судей.

"Газета.ру"
Сегодня, 01:05
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