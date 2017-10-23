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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Три человека получили серьезные травмы после драки болельщиков в Бельгии
Три человека получили серьезные травмы по итогам драки болельщиков в день матча 11-го тура чемпионата Бельгии между "Брюгге" и "Антверпеном", передает AP.
Сообщается, что в числе пострадавших один полицейский, пытавшийся остановить драку между бельгийскими фанатами, к которым присоединились болельщики из Нидерландов.
После матча "Брюгге" - "Антверпен" (1:0) полиция задержала 120 человек, участвовавших в беспорядках.
Советский спорт
Сообщается, что в числе пострадавших один полицейский, пытавшийся остановить драку между бельгийскими фанатами, к которым присоединились болельщики из Нидерландов.
После матча "Брюгге" - "Антверпен" (1:0) полиция задержала 120 человек, участвовавших в беспорядках.
Советский спорт
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