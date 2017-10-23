Три человека получили серьезные травмы после драки болельщиков в Бельгии

Три человека получили серьезные травмы по итогам драки болельщиков в день матча 11-го тура чемпионата Бельгии между "Брюгге" и "Антверпеном", передает AP.Сообщается, что в числе пострадавших один полицейский, пытавшийся остановить драку между бельгийскими фанатами, к которым присоединились болельщики из Нидерландов.После матча "Брюгге" - "Антверпен" (1:0) полиция задержала 120 человек, участвовавших в беспорядках.