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Три человека получили серьезные травмы после драки болельщиков в Бельгии

Три человека получили серьезные травмы по итогам драки болельщиков в день матча 11-го тура чемпионата Бельгии между "Брюгге" и "Антверпеном", передает AP.

Сообщается, что в числе пострадавших один полицейский, пытавшийся остановить драку между бельгийскими фанатами, к которым присоединились болельщики из Нидерландов.

После матча "Брюгге" - "Антверпен" (1:0) полиция задержала 120 человек, участвовавших в беспорядках.

Советский спорт
Сегодня, 13:55
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