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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Капитан женской сборной США - первая девушка, присоединившаяся к акции Маты
Капитан женской сборной США и лондонского "Арсенала" Хизер О'Рейлли стала первой девушкой, присоединившейся к благотворительной кампании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Маты. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщает Squawka. Отныне 32-летняя американка будет жертвовать 1% от зарплаты на благотворительность.
Мата в начале августа сообщил, что собирается жертвовать 1% от зарплаты, и призвал партнёров по команде присоединиться к нему. Цель кампании состоит в том, чтобы футболисты отдавали 1% от зарплаты в коллективный фонд, который поддерживает футбольные благотворительные организации по всему миру и детей из неблагополучных семей.
Ранее к кампании Маты уже присоединились многие футболисты, а также главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
"Чемпионат.сом"
Мата в начале августа сообщил, что собирается жертвовать 1% от зарплаты, и призвал партнёров по команде присоединиться к нему. Цель кампании состоит в том, чтобы футболисты отдавали 1% от зарплаты в коллективный фонд, который поддерживает футбольные благотворительные организации по всему миру и детей из неблагополучных семей.
Ранее к кампании Маты уже присоединились многие футболисты, а также главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
"Чемпионат.сом"
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