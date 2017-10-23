Капитан женской сборной США - первая девушка, присоединившаяся к акции Маты

Капитан женской сборной США и лондонского "Арсенала" Хизер О'Рейлли стала первой девушкой, присоединившейся к благотворительной кампании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Маты. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщает Squawka. Отныне 32-летняя американка будет жертвовать 1% от зарплаты на благотворительность.Мата в начале августа сообщил, что собирается жертвовать 1% от зарплаты, и призвал партнёров по команде присоединиться к нему. Цель кампании состоит в том, чтобы футболисты отдавали 1% от зарплаты в коллективный фонд, который поддерживает футбольные благотворительные организации по всему миру и детей из неблагополучных семей.Ранее к кампании Маты уже присоединились многие футболисты, а также главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.