Футболисты грузинского клуба "Чихура" попали в ДТП

Капитан грузинского клуба "Чихура" (Сачхере) Шота Кашия получил травмы в результате ДТП, в которое попали игроки команды в ночь на понедельник, сообщил директор клуба Берика Шукакидзе."Происшествие произошло на автотрассе около города Хашури. Микроавтобус клуба "Чихура", в котором находилось восемь футболистов, направлялся из Батуми в Тбилиси. Около Хашури в условиях большого скопления воды на автотрассе микроавтобус сошел с трассы и перевернулся", - сказал Шукакидзе.Он сообщил, что в результате ДТП Кашия получил травмы и был доставлен в больницу.Директор Центра травматологии и нейрохирургии в Тбилиси Буба Шаламберидзе в интервью телекомпании "Рустави-2" сообщил, что Кашия прооперирован. Жизнь футболиста находится вне опасности, но понадобится время для того, чтобы он прошел курс реабилитации. Он сможет приступить к тренировкам через несколько недель.