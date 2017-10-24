В Шотландии футболиста отстранили на четыре года за допинг

Бывший защитник "Хиберниана" Даррен Маккормак отстранен от футбола на четыре года Британским антидопинговым агентством.29-летний футболист сдал положительный допинг-тест после матча с "Бренчин Сити" 8 апреля 2017 года. Тест дал положительный результат на метандиенон, сообщается на сайте UKAD.Маккормаку запрещена любая профессиональная спортивная деятельность до 7 апреля 2021 года.