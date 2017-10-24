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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В 2019 году в прокат выйдет художественный фильм о Советском футболисте Эдуарде Стрельцове
В 2019 году в прокат выйдет художественный фильм о Советском футболисте Эдуарде Стрельцове, сообщает ТАСС.
"Сейчас идет доработка сценария. Этот фильм готовится не к чемпионату мира по футболу, летом мы будем его только снимать. Планируется большой, масштабный проект, рассказывающий о драматичной и непростой истории этого футболиста", — сообщил режиссер Алексей Учитель, который выступает в роли продюсера картины.
В фильме будет рассказываться о нелегкой судьбе нападающего московского "Торпедо" и сборной СССР. В 20 лет Стрельцов был по обвинению в изнасиловании и позже приговорен к тюремному сроку.
На свободу он вышел пять лет спустя. После освобождения работал на заводе ЗИЛе, а в 1965 году вернулся в большой футбол и помог "Торпедо" стать чемпионом Чемпионом СССР.
"Сейчас идет доработка сценария. Этот фильм готовится не к чемпионату мира по футболу, летом мы будем его только снимать. Планируется большой, масштабный проект, рассказывающий о драматичной и непростой истории этого футболиста", — сообщил режиссер Алексей Учитель, который выступает в роли продюсера картины.
В фильме будет рассказываться о нелегкой судьбе нападающего московского "Торпедо" и сборной СССР. В 20 лет Стрельцов был по обвинению в изнасиловании и позже приговорен к тюремному сроку.
На свободу он вышел пять лет спустя. После освобождения работал на заводе ЗИЛе, а в 1965 году вернулся в большой футбол и помог "Торпедо" стать чемпионом Чемпионом СССР.
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