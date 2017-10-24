Болельщиков "Лацио" отвезут в концлагерь после появление антисемитскиих граффити

Президент "Лацио" Клаудио Лотито заявил, что клуб примет меры после появление антисемитскиих граффити, нарисованных фанатами команды на трибуне болельщиков "Ромы"."Сегодня я хочу официально объявить, что "Лацио" примет участие в новой инициативе, и организует ежегодные поездки в "Аушвиц" для 200 поклонников клуба, чтобы они узнали и поняли, о чём мы говорим", - сказал Лотито, которого цитирует Football Italia.