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Болельщиков "Лацио" отвезут в концлагерь после появление антисемитскиих граффити

Президент "Лацио" Клаудио Лотито заявил, что клуб примет меры после появление антисемитскиих граффити, нарисованных фанатами команды на трибуне болельщиков "Ромы".

"Сегодня я хочу официально объявить, что "Лацио" примет участие в новой инициативе, и организует ежегодные поездки в "Аушвиц" для 200 поклонников клуба, чтобы они узнали и поняли, о чём мы говорим", - сказал Лотито, которого цитирует Football Italia.
Теги: Лацио
Сегодня, 19:25
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