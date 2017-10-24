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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Болельщиков "Лацио" отвезут в концлагерь после появление антисемитскиих граффити
Президент "Лацио" Клаудио Лотито заявил, что клуб примет меры после появление антисемитскиих граффити, нарисованных фанатами команды на трибуне болельщиков "Ромы".
"Сегодня я хочу официально объявить, что "Лацио" примет участие в новой инициативе, и организует ежегодные поездки в "Аушвиц" для 200 поклонников клуба, чтобы они узнали и поняли, о чём мы говорим", - сказал Лотито, которого цитирует Football Italia.
"Сегодня я хочу официально объявить, что "Лацио" примет участие в новой инициативе, и организует ежегодные поездки в "Аушвиц" для 200 поклонников клуба, чтобы они узнали и поняли, о чём мы говорим", - сказал Лотито, которого цитирует Football Italia.
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