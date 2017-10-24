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Фил Невилл выразил готовность возглавить "Эвертон"

Бывший капитан "Эвертона" Фил Невилл выразил готовность занять освободившийся пост главного тренера в мерсисайдском клубе, сообщает Goal.

Филл Невилл, будучи игроком, провел за «ирисок» более 250 матчей, а после окончания карьеры работал помощником главного тренера в "Валенсии".

Ранее "Эвертон" объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды.

54-летний специалист работал с "ирисками" с 2016 года.

"Газета.ру"
Теги: Невилл Эвертон
Сегодня, 19:25
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