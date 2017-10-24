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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фил Невилл выразил готовность возглавить "Эвертон"
Бывший капитан "Эвертона" Фил Невилл выразил готовность занять освободившийся пост главного тренера в мерсисайдском клубе, сообщает Goal.
Филл Невилл, будучи игроком, провел за «ирисок» более 250 матчей, а после окончания карьеры работал помощником главного тренера в "Валенсии".
Ранее "Эвертон" объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды.
54-летний специалист работал с "ирисками" с 2016 года.
"Газета.ру"
Филл Невилл, будучи игроком, провел за «ирисок» более 250 матчей, а после окончания карьеры работал помощником главного тренера в "Валенсии".
Ранее "Эвертон" объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды.
54-летний специалист работал с "ирисками" с 2016 года.
"Газета.ру"
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