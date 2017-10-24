ФИФА завершила расследование по трансферу Погба в "Манчестер Юнайтед"

ФИФА завершила расследование по трансферу французского полузащитника Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Претензий к туринскому клубу у организации нет.Об этом сообщил президент "Ювентуса" Андреа Аньелли, чьи слова приводит портал Football Italia."Расследование ФИФА завершено без каких-либо последствий для "Ювентуса", мы полностью оправданы", — сказал Аньелли.Летом 2016 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Ювентусу" €105 млн за переход Погба, этот трансфер был на тот момент самым дорогим в истории футбола. Портал Football Leaks сообщал, что сумма трансфера на самом деле составила €127 млн, причем 49 из них получил агент французского игрока Мино Райола. В мае стало известно, что ФИФА расследует этот переход.