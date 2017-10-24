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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ФИФА завершила расследование по трансферу Погба в "Манчестер Юнайтед"
ФИФА завершила расследование по трансферу французского полузащитника Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Претензий к туринскому клубу у организации нет.
Об этом сообщил президент "Ювентуса" Андреа Аньелли, чьи слова приводит портал Football Italia.
"Расследование ФИФА завершено без каких-либо последствий для "Ювентуса", мы полностью оправданы", — сказал Аньелли.
Летом 2016 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Ювентусу" €105 млн за переход Погба, этот трансфер был на тот момент самым дорогим в истории футбола. Портал Football Leaks сообщал, что сумма трансфера на самом деле составила €127 млн, причем 49 из них получил агент французского игрока Мино Райола. В мае стало известно, что ФИФА расследует этот переход.
"Газета.ру"
Об этом сообщил президент "Ювентуса" Андреа Аньелли, чьи слова приводит портал Football Italia.
"Расследование ФИФА завершено без каких-либо последствий для "Ювентуса", мы полностью оправданы", — сказал Аньелли.
Летом 2016 года "Манчестер Юнайтед" заплатил "Ювентусу" €105 млн за переход Погба, этот трансфер был на тот момент самым дорогим в истории футбола. Портал Football Leaks сообщал, что сумма трансфера на самом деле составила €127 млн, причем 49 из них получил агент французского игрока Мино Райола. В мае стало известно, что ФИФА расследует этот переход.
"Газета.ру"
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