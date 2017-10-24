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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Матчи чемпионата Италии начнутся с чтения отрывков из дневника Франк
Все матчи 10-го тура чемпионата Италии начнутся с чтения отрывка из дневника Анны Франк в рамках акции против антисемитизма.
Руководство турнира надеется с помощью чтения дневника Анны Франк оказать воздействие на часть фанатской аудитории, проповедующую антисемитизм.
Ранее сообщалось, что фанаты "Лацио" в матче с "Торино" покинули стадион, оставив на креслах стадиона материалы антисемитского и гомофобного характера.
Среди прочего, фанаты использовали фотографии еврейской девочки Анны Франк, дневник которой описывает массовый геноцид фашистами.
"Газета.ру"
Руководство турнира надеется с помощью чтения дневника Анны Франк оказать воздействие на часть фанатской аудитории, проповедующую антисемитизм.
Ранее сообщалось, что фанаты "Лацио" в матче с "Торино" покинули стадион, оставив на креслах стадиона материалы антисемитского и гомофобного характера.
Среди прочего, фанаты использовали фотографии еврейской девочки Анны Франк, дневник которой описывает массовый геноцид фашистами.
"Газета.ру"
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