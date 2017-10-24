Матчи чемпионата Италии начнутся с чтения отрывков из дневника Франк

Все матчи 10-го тура чемпионата Италии начнутся с чтения отрывка из дневника Анны Франк в рамках акции против антисемитизма.Руководство турнира надеется с помощью чтения дневника Анны Франк оказать воздействие на часть фанатской аудитории, проповедующую антисемитизм.Ранее сообщалось, что фанаты "Лацио" в матче с "Торино" покинули стадион, оставив на креслах стадиона материалы антисемитского и гомофобного характера.Среди прочего, фанаты использовали фотографии еврейской девочки Анны Франк, дневник которой описывает массовый геноцид фашистами.