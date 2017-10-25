"Арсенал" и "Манчестер Сити" нарушили регламент Кубка английской лиги, проведя по одной лишней замене, передает TEAMtalk."Арсенал" в матче против "Норвич Сити" (2:1 ДВ) провёл четыре замены, две из которых в дополнительное время. То же самое сделал "Манчестер Сити" в поединке с "Вулверхэмптоном" (0:0 и 4:1 по пенальти).Согласно регламенту Кубка, каждая команда может провести максимум три замены. Четвёртую замену можно сделать лишь в том случае, если для определения победителя требуется дополнительное время, а команда по ходу основного времени уже провела три замены. "Арсенал" и "МС" за 90 минут сделали по две замены, а значит имели право проводить в дополнительное время только одно изменение в составе, а не два.Руководство "Норвича" обратилось к руководству Кубка лиги за разъяснениями. Если клубы будут признаны виновными, им грозит переигровка или техническое поражение.