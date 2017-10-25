Футболист с протезом руки сыграл в матче Кубка Румынии (фото)

Footballer makes professional debut despite losing hand in tragic truck accident https://t.co/3TdKECzhE6 pic.twitter.com/G6iZPlLHkZ — The Sun Football ? (@TheSunFootball) October 25, 2017

В матче Кубка Румынии между "Петролулом" и "Университатей" (0:2) на поле появился Космин Ламбру. 18-летний футболист дебютировал в профессиональном футболе, выйдя в этой встрече на замену.Ламбру попал 10 лет назад под колеса грузовика, из-за чего потерял часть руки. Однако это не помешало ему стать профессиональным футболистом. Сейчас игрок выступает с протезом.