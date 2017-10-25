Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игрокам "ПСЖ" запрещено грубо играть против Неймара на тренировках

Стали известны особые условия пребывания нападающего Неймара в "ПСЖ".

Отмечается, что игрокам столичного клуба запрещено грубо играть против бразильца на тренировках. Кроме того, с нападающим постоянно работают два личных физиотерапевта, которые постоянно следуют за ним, вне зависимости от того, что происходит с другими игроками.

Также Неймар освобожден от занятий по оборонительной тактике и ему разрешено носить сумку собственного бренда, в отличие от других футболистов, которые используют вещи с клубной символикой.

Газета.Ru
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 14:52
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:52) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Охреневший.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:48) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
и все голы записывать на неймаритку
даже если забил Кавани - в протоколе именно неймар


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:39) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sewer 79

цена вопроса 222 млн евро. и тебя будут облизывать 25 часов в сутки.

ПСЖ нужно дисквалифицировать пожизненно за такие сделки

Они уже себя наказали, подписав его.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: kurbath тула (Сегодня, 15:33) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
трындец
ну и на хера такая куета нужна?
нормальные игроки должны бегом бежать из этой петушатни
местный божок мля
Регистрация: 20.11.2015
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:08) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: serega_user
Вы еще тренировочную базу постройте около его дома.

цена вопроса 222 млн евро. и тебя будут облизывать 25 часов в сутки.

ПСЖ нужно дисквалифицировать пожизненно за такие сделки


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:01) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот из-за таких петушков футбол деградирует. Что за тепличные условия? Вы еще тренировочную базу постройте около его дома.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Todd (Сегодня, 14:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
что то уж больно сильно он офигел, читая все новости


--------------------
Баклан-Арена звучит гордо!
Регистрация: 26.02.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.