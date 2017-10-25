Игрокам "ПСЖ" запрещено грубо играть против Неймара на тренировках

Стали известны особые условия пребывания нападающего Неймара в "ПСЖ".Отмечается, что игрокам столичного клуба запрещено грубо играть против бразильца на тренировках. Кроме того, с нападающим постоянно работают два личных физиотерапевта, которые постоянно следуют за ним, вне зависимости от того, что происходит с другими игроками.Также Неймар освобожден от занятий по оборонительной тактике и ему разрешено носить сумку собственного бренда, в отличие от других футболистов, которые используют вещи с клубной символикой.