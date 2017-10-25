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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Британский боксер подвергся расистским оскорблениям от фанатов любимой команды
Болельщики "Норвич Сити" в матче с "Арсеналом" выкрикивали расистские оскорбления в адрес собственного фаната и боксера-профессионала Энтони Огого. Об этом сообщает спортсмен в своем твиттере.
"Потрясающая поддержка поклонниками "Норвича". Хотя я и получил расовые оскорбления за аплодисменты. Это был отвратительны день. Хуже всего, что это были поклонники "Норвича", которые думали, что я болею за "Арсенал". Совершенно отвратительное поведение", — написал Огого.
Боксер является чемпионом мира среди кадетов (2005 год) в весовой категории до 70 кг и бронзовым призером Олимпиады 2012 года в весовой категории до 75 кг.
"Газета.ру"
"Потрясающая поддержка поклонниками "Норвича". Хотя я и получил расовые оскорбления за аплодисменты. Это был отвратительны день. Хуже всего, что это были поклонники "Норвича", которые думали, что я болею за "Арсенал". Совершенно отвратительное поведение", — написал Огого.
Боксер является чемпионом мира среди кадетов (2005 год) в весовой категории до 70 кг и бронзовым призером Олимпиады 2012 года в весовой категории до 75 кг.
"Газета.ру"
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