Британский боксер подвергся расистским оскорблениям от фанатов любимой команды

Болельщики "Норвич Сити" в матче с "Арсеналом" выкрикивали расистские оскорбления в адрес собственного фаната и боксера-профессионала Энтони Огого. Об этом сообщает спортсмен в своем твиттере."Потрясающая поддержка поклонниками "Норвича". Хотя я и получил расовые оскорбления за аплодисменты. Это был отвратительны день. Хуже всего, что это были поклонники "Норвича", которые думали, что я болею за "Арсенал". Совершенно отвратительное поведение", — написал Огого.Боксер является чемпионом мира среди кадетов (2005 год) в весовой категории до 70 кг и бронзовым призером Олимпиады 2012 года в весовой категории до 75 кг.