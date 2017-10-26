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Леонид Слуцкий: принимать жесткие решения по составу лучше, чем оставаться без выбора

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал о конкуренции в составе в преддверии домашнего матча 14-го тура Чемпионшипа с "Ноттингем Форест".

"У нас действительно сейчас есть конкуренция на каждой позиции. Положительная сторона монеты заключается в том, что конкуренция за место в составе - это действительно хорошо для тренера, а отрицательная сторона монеты, если вы, конечно, можете назвать ее отрицательной, состоит в том, что нужно принимать сложные решения.

Однако принимать такие жесткие решения лучше, чем оставаться без выбора. На каждой тренировке есть серьёзная конкуренция, потому что игроки знают, что путь в состав 11 игроков стартового состава - это хорошо тренироваться", - цитирует Слуцкого "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу "Халл Сити".
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 14:59
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