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Президент "ПСЖ": я ответил на все вопросы прокуратуры, мне нечего скрывать

Президент "ПСЖ" Нассер аль-Хелайфи прокомментировал допрос в швейцарской прокуратуре. Напомним, властями расследуется дело о взятке от телекомпании beIN Sports в пользу бывшего генсека ФИФА Жерома Валька, чтобы компания получила телеправа на матчи ЧМ.

"Я приехал в Швейцарию, чтобы объясниться. Я ответил на все вопросы. Мне нечего скрывать. Я доступен, если швейцарская прокуратура захочет увидеть меня еще раз. Я приехал сюда спокойным и уезжаю в спокойствии", – заявил аль-Хелайфи.

43-летний менеджер из Катара подозревается в коррупции при покупке прав на трансляцию матчей ближайших чемпионатов мира.

Аль-Хелайфи также является главой катарской телекомпании beIN Sports. Сообщалось, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку.

Sports.ru
Теги: ПСЖ
Сегодня, 15:53
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