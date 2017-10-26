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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Президент "ПСЖ": я ответил на все вопросы прокуратуры, мне нечего скрывать
Президент "ПСЖ" Нассер аль-Хелайфи прокомментировал допрос в швейцарской прокуратуре. Напомним, властями расследуется дело о взятке от телекомпании beIN Sports в пользу бывшего генсека ФИФА Жерома Валька, чтобы компания получила телеправа на матчи ЧМ.
"Я приехал в Швейцарию, чтобы объясниться. Я ответил на все вопросы. Мне нечего скрывать. Я доступен, если швейцарская прокуратура захочет увидеть меня еще раз. Я приехал сюда спокойным и уезжаю в спокойствии", – заявил аль-Хелайфи.
43-летний менеджер из Катара подозревается в коррупции при покупке прав на трансляцию матчей ближайших чемпионатов мира.
Аль-Хелайфи также является главой катарской телекомпании beIN Sports. Сообщалось, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку.
Sports.ru
"Я приехал в Швейцарию, чтобы объясниться. Я ответил на все вопросы. Мне нечего скрывать. Я доступен, если швейцарская прокуратура захочет увидеть меня еще раз. Я приехал сюда спокойным и уезжаю в спокойствии", – заявил аль-Хелайфи.
43-летний менеджер из Катара подозревается в коррупции при покупке прав на трансляцию матчей ближайших чемпионатов мира.
Аль-Хелайфи также является главой катарской телекомпании beIN Sports. Сообщалось, что права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 в конкретных странах могли быть проданы beIN Sports за взятку.
Sports.ru
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