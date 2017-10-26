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Ла лига со следующего сезона будет использовать систему видеопомощи арбитрам

С сезона-2018/2019 ла лига начнет использовать систему видеопомощи арбитрам (ВАР), сообщает News18. Президент Королевской испанской футбольной федерации Хуан Луис Ларреа выразил надежду, что чемпионат Испании последует примеру серии А и бундеслиги, где уже применяют эту систему.

Отметим, что ла лига – единственный из топ-5 европейских чемпионатов, где нет технологии для определения взятия ворот.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 17:01
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