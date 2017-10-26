Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:49
КДК оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч за шесть желтых карточек, полученных игроками в матче с "Зенитом" (4)
КДК оштрафовал ЦСКА на 100 тысяч за шесть желтых карточек, полученных игроками в матче с "Зенитом" (4)
12:18
Хасанби Биджиев: попасть в восьмерку сильнейших команд Кубка – большое достижение для "Авангарда"
Хасанби Биджиев: попасть в восьмерку сильнейших команд Кубка – большое достижение для "Авангарда"
07:55
Сергей Степашин: вместимость стадиона в 28 тысяч - оптимальная, "Динамо" больше все равно не соберет (2)
Сергей Степашин: вместимость стадиона в 28 тысяч - оптимальная, "Динамо" больше все равно не соберет (2)
Ла лига со следующего сезона будет использовать систему видеопомощи арбитрам
С сезона-2018/2019 ла лига начнет использовать систему видеопомощи арбитрам (ВАР), сообщает News18. Президент Королевской испанской футбольной федерации Хуан Луис Ларреа выразил надежду, что чемпионат Испании последует примеру серии А и бундеслиги, где уже применяют эту систему.
Отметим, что ла лига – единственный из топ-5 европейских чемпионатов, где нет технологии для определения взятия ворот.
"Спорт-Экспресс"
Отметим, что ла лига – единственный из топ-5 европейских чемпионатов, где нет технологии для определения взятия ворот.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.