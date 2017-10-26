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В Украине тренер мини-футболу ударил судью во время матча

Резонансный инцидент произошел в Харькове во время матча аматорского турнира по футзалу Осенний Кубок СК "Вирта". По ходу встречи между командами PVM и Viva Cup тренер последних жестоко ударил судью.

Скандальный эпизод случился после того, как арбитр матча Василий Черничко показал вторую желтую карточку и удалил одного из игроков Viva Cup. Главный тренер этой команды Роман Перадзе, который является по совместительству и ее руководителем, вышел на паркет и, обматерив судью, нанес рефери тяжелый удар в голову, отправив судью в нокаут.



"Обозреватель"
Сегодня, 20:43
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№1 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 21:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
На Украине, если по правилам писать.


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Регистрация: 6.03.2007
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