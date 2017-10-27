Димитар Бербатов: Роналду прекрасен, но Месси – самый ох.....й

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов поделился мнением о лучшем игроке мира."Месси – самый ох.....й. Роналду прекрасен, но Месси – больше мой тип игрока. Он может забить, создать, он просто совершенный и, вероятно, лучший в истории.Если вы спросите кого-то старше меня, они назовут Пеле, Марадону, Пушкаша или Ди Стефано. Но для моего поколения – Месси и Роналду.Лео и Криштиану примерно равны, но что-то в аргентинце заставляет меня кричать "Месси! Месси", когда я смотрю "Барселону" по телевизору", – цитирует Бербатова ESPN.