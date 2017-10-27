Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Димитар Бербатов: Роналду прекрасен, но Месси – самый ох.....й

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов поделился мнением о лучшем игроке мира.

"Месси – самый ох.....й. Роналду прекрасен, но Месси – больше мой тип игрока. Он может забить, создать, он просто совершенный и, вероятно, лучший в истории.

Если вы спросите кого-то старше меня, они назовут Пеле, Марадону, Пушкаша или Ди Стефано. Но для моего поколения – Месси и Роналду.

Лео и Криштиану примерно равны, но что-то в аргентинце заставляет меня кричать "Месси! Месси", когда я смотрю "Барселону" по телевизору", – цитирует Бербатова ESPN.

Sports.ru
Теги: Бербатов Роналду Месси
Сегодня, 02:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.