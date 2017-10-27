Посол Аргентины в России уверен в высоком уровне безопасности на ЧМ-2018

Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио уверен, что во время чемпионата мира 2018 года будет максимально возможный уровень безопасности."Я не сомневаюсь, что российское правительство и Российский футбольный союз полностью гарантируют безопасность чемпионата мира, болельщиков и туристов. Настаиваю на том, что российское правительство гарантирует максимально возможный уровень безопасности на турнире, и хотел бы хотел призвать всех к спокойствию и попросить людей, которые приедут в Россию со всего мира, вести себя так, чтобы не возникло никаких проблем", — цитирует Лагорио ESPN.