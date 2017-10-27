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Златан Ибрагимович: я вернулся в "МЮ", чтобы завершить начатое

Восстанавливающийся после травмы форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал о своей главой цели.

"Я вернулся в "МЮ", чтобы завершить начатое дело. В мой первый сезон мы выиграли три трофея, но концовка получилась не такой, какую я хотел.

Моя цель – чемпионство в премьер-лиге. То, что не получилось в первом сезоне, нужно сделать во втором", – заявил Ибрагимович.

Советский спорт
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:47
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