Златан Ибрагимович: я вернулся в "МЮ", чтобы завершить начатое

Восстанавливающийся после травмы форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович рассказал о своей главой цели."Я вернулся в "МЮ", чтобы завершить начатое дело. В мой первый сезон мы выиграли три трофея, но концовка получилась не такой, какую я хотел.Моя цель – чемпионство в премьер-лиге. То, что не получилось в первом сезоне, нужно сделать во втором", – заявил Ибрагимович.