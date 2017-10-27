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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бывший футболист "ПСЖ" задержан полицией за избиение своей девушки
Вратарь французского "Ланса" Николя Дюшез был задержан полицией по подозрению в избиении своей девушки.
По информации Le Parisien, Дюшез в состоянии алкогольного опьянения бил девушку головой об стену и пол.
На момент прибытия полиции на место происшествия, пострадавшая находилась на полу, а на ее теле были видны раны и синяки.
Дюшез с 2011 по 2016 год выступал за "Пари Сен-Жермен" и дважды становился чемпионом Франции в составе клуба.
"Газета.ру"
По информации Le Parisien, Дюшез в состоянии алкогольного опьянения бил девушку головой об стену и пол.
На момент прибытия полиции на место происшествия, пострадавшая находилась на полу, а на ее теле были видны раны и синяки.
Дюшез с 2011 по 2016 год выступал за "Пари Сен-Жермен" и дважды становился чемпионом Франции в составе клуба.
"Газета.ру"
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