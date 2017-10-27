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Бывший футболист "ПСЖ" задержан полицией за избиение своей девушки

Вратарь французского "Ланса" Николя Дюшез был задержан полицией по подозрению в избиении своей девушки.

По информации Le Parisien, Дюшез в состоянии алкогольного опьянения бил девушку головой об стену и пол.

На момент прибытия полиции на место происшествия, пострадавшая находилась на полу, а на ее теле были видны раны и синяки.

Дюшез с 2011 по 2016 год выступал за "Пари Сен-Жермен" и дважды становился чемпионом Франции в составе клуба.

"Газета.ру"
Сегодня, 16:03
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