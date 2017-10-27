Давид Де Хеа: не можем себе позволить проиграть "Тоттенхэму"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом"."Первый гол в матче может стать определяющим. Если нам это удастся, то мы сможем доминировать во встрече, которая обещает быть напряженной. "Манчестер Юнайтед" будет выступать перед своими болельщиками, поэтому мы не можем позволить себе проиграть. Нам необходима победа, чтобы закрепиться в верхней части турнирной таблицы", - цитирует футболиста пресс-служба клуба.