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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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13 фанатам "Лацио" запретили посещать стадионы на срок от 5 до 8 лет
Полиция Рима идентифицировала 13 фанатов "Лацио" и запретила им посещать стадионы Италии после антисемитского скандала. Об этом сообщает Football Italia. После матча 9-го тура с "Кальяри" (3:0) ультрас "Лацио" оставили на трибуне болельщиков "Ромы" антисемитские граффити и изображения еврейской девочки Анны Франк в футболке "Ромы", ставшей известной благодаря найденному дневнику, в котором она описывала гонения со стороны нацистов во времена Второй мировой войны.
Одному из болельщиков, который ранее трижды подвергался запрету, на сей раз запрещено посещать стадионы в течение восьми лет. Другие 12 фанатов не смогу ходить на матчи пять лет. Отмечается, что шесть из 13 человек являются членами группы Irriducibili ultras, одной из итальянских движений ультрас. Среди тех, кому запрещено посещать стадионы в течение пяти лет, — фанаты от 17 до 30 лет.
"Чемпионат.сом"
Одному из болельщиков, который ранее трижды подвергался запрету, на сей раз запрещено посещать стадионы в течение восьми лет. Другие 12 фанатов не смогу ходить на матчи пять лет. Отмечается, что шесть из 13 человек являются членами группы Irriducibili ultras, одной из итальянских движений ультрас. Среди тех, кому запрещено посещать стадионы в течение пяти лет, — фанаты от 17 до 30 лет.
"Чемпионат.сом"
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