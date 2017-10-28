"Барселона" не будет делать заявлений о независимости Каталонии

"Барселона" на официальном уровне не будет делать заявлений по поводу независимости Каталонии от Испании, которая сегодня была провозглашена парламентом женералитета, сообщает Marca.В ответ на этим меры власти Мадрида приняли решение распустить законодательное собрание региона и провести досрочные выборы 21 декабря. Неопределенность заставляет руководство "Барселону" быть осторожной в высказываниях.Так, на прошлой неделе президент клуба Хосеп Мария Бартомеу заявил, что "Барселона" в целом находится на стороне каталонских властей, но не поддерживает все их действия. Он призвал стороны к диалогу. Сегодня журналисты пытались добиться ответа от главного тренера команды Эрнесто Вальверде, но тот отказался комментировать эту тему и подчеркнул, что сосредоточен только на футболе.