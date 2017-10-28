Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Андрес Иньеста не сможет сыграть с "Атлетиком"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста не сможет принять участие в матче 10-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" из Бильбао, передает ESPN.

Сообщается, что футболист не принимал в последних тренировках команды из-за проблем с бедром.

Пока неизвестно, сможет ли Иньеста помочь своему клубу в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом", который состоится 31 октября.

Газета.Ru
Теги: Иньеста Барселона
Сегодня, 08:28
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.