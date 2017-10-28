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СМИ: Хавьер Маскерано сообщил, что хочет продолжить карьеру в США

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано хочет покинуть каталонский клуб по окончании сезона, передает "СЭ" со ссылкой на Express.

Сообщается, что 33-летний аргентинец уже рассказал о своем намерении руководству. Футболист планирует продолжить карьеру в США.
Теги: Маскерано Барселона
Сегодня, 12:55
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