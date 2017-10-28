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АПЛ поздравила Венгера с 800-м матчем в турнире

АПЛ поздравила главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера с его 800-м матчем в турнире.

Юбилейной для 68-летнего французского специалиста стала игра 10-го тура со "Суонси Сити".

Напомним, что в Венгер является главным тренером "Арсенала" с 1996 года.

АПЛ поздравила Венгера с 800-м матчем в турнире
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 18:13
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