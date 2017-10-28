АПЛ поздравила Венгера с 800-м матчем в турнире

АПЛ поздравила главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера с его 800-м матчем в турнире.Юбилейной для 68-летнего французского специалиста стала игра 10-го тура со "Суонси Сити".Напомним, что в Венгер является главным тренером "Арсенала" с 1996 года.