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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Руслан Ротань: в Европе лишь полсотни игроков уровнем выше украинских сборников
Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань вступился за своих партнеров по национальной команде, которых раскритиковали за плохое выступление в квалификации ЧМ-2018.
"Я смотрю, что критикуют, мол, футболисты не вышли и все такое. Но мне есть с чем сравнивать. У нас сумасшедшие футболисты, но они сами себя ущемляют под давлением прессы.
Говорят, что у нас слабые футболисты, которые много зарабатывают. Но я хочу сказать, что в Европе лишь полсотни игроков уровнем выше, а все остальные равны", - цитирует Ротаня Sports.ru.
Напомним, что сборная Украины проиграла в решающем матче отбора хорватам (0:2) и не попала даже в стыковые матчи.
"Я смотрю, что критикуют, мол, футболисты не вышли и все такое. Но мне есть с чем сравнивать. У нас сумасшедшие футболисты, но они сами себя ущемляют под давлением прессы.
Говорят, что у нас слабые футболисты, которые много зарабатывают. Но я хочу сказать, что в Европе лишь полсотни игроков уровнем выше, а все остальные равны", - цитирует Ротаня Sports.ru.
Напомним, что сборная Украины проиграла в решающем матче отбора хорватам (0:2) и не попала даже в стыковые матчи.
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