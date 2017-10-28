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Руслан Ротань: в Европе лишь полсотни игроков уровнем выше украинских сборников

Полузащитник сборной Украины Руслан Ротань вступился за своих партнеров по национальной команде, которых раскритиковали за плохое выступление в квалификации ЧМ-2018.

"Я смотрю, что критикуют, мол, футболисты не вышли и все такое. Но мне есть с чем сравнивать. У нас сумасшедшие футболисты, но они сами себя ущемляют под давлением прессы.

Говорят, что у нас слабые футболисты, которые много зарабатывают. Но я хочу сказать, что в Европе лишь полсотни игроков уровнем выше, а все остальные равны", - цитирует Ротаня Sports.ru.

Напомним, что сборная Украины проиграла в решающем матче отбора хорватам (0:2) и не попала даже в стыковые матчи.
Теги: Ротань
Сегодня, 18:38
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№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Великие укры.Лучше только Месси и Роналду с парой друзей,остальные равны)Ведь Зозуля это второй Джеко,а Хачариди как минимум Рамос)


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 19:29) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
хохлокозлы


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СВИНЬЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАБОЯ. ЭТО ЗНАЮТ ВСЕ, КРОМЕ САМОЙ СВИНЬИ...
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 19:10) #
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Болеет за:
«Ростов»
А в Сев Америке итого меньше ...хероям слава
Регистрация: 9.11.2013
№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 19:07) #
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Ну *** и дурак
Регистрация: 15.08.2016
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