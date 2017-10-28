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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"МЮ" впервые за 10 лет начал чемпионат с 5 "сухих" домашних матчей
"Манчестер Юнайтед", обыграв "Тоттенхэм" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии, повторил достижение 10-летней давности по надежности обороны, сообщает Opta.
"Красные дьяволы" впервые с сезона-2007/08 в пяти стартовых домашних матчах не пропустили ни одного мяча.
В этом сезоне "МЮ" на старте турнира поочередно обыграл "Вест Хэм" (4:0), "Лестер" (20), "Эвертон" (4:0), "Кристал Пэлас" (4:0) и "Тоттенхэм" (1:0).
После этого матча манкунианцы продолжают занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" сократилось до 2 очков. В эти минуты "горожане" проводят матч против "Вест Бромвича".
"Спорт-Экспресс"
"Красные дьяволы" впервые с сезона-2007/08 в пяти стартовых домашних матчах не пропустили ни одного мяча.
В этом сезоне "МЮ" на старте турнира поочередно обыграл "Вест Хэм" (4:0), "Лестер" (20), "Эвертон" (4:0), "Кристал Пэлас" (4:0) и "Тоттенхэм" (1:0).
После этого матча манкунианцы продолжают занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка. Отставание от лидирующего "Манчестер Сити" сократилось до 2 очков. В эти минуты "горожане" проводят матч против "Вест Бромвича".
"Спорт-Экспресс"
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