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«Халл» Слуцкого уступил «Ноттингем Форест»

В очередном 14-м туре чемпионшипа «Халл» а Леонида Слуцкого проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:3. Голы забили: 0:1 – 29 Дауэлл, 0:2 – 71 Дауэлл, 1:2 – 76 Боуэн, 1:3 – 83, пенальти Дауэлл, 2:3 – 88 Хектор.
Теги: Слуцкий
Сегодня, 21:36
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№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 22:55) #
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Скоро дадут пинка Лене.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 21:39) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Видимо Слуцкий плохо аглицкий учил, не доходят его слова до игроков..А ежели работает с переводчиком..Значит переводчик не все слова доводит..видимо на место Слуцкого метит..
Регистрация: 21.11.2016
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