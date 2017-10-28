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«Челси» переиграл «Борнмут»

В 10-м туре английской премьер-лиги «Борнмут» с минимальным счетом уступил «Челси» (0:1).

Гол: 0:1 – 51 Азар.

"Борнмут" – Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Серман, Кук, Станислас (Пью, 63), Смит, Дефо (Айб, 46), Афобе (Уилсон, 74).

"Челси" – Куртуа, Давид Луиз, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Педро (Дринкуотер, 79), Фабрегас, Азар (Виллиан, 85), Бакайоко, Дзаппакоста, Мората (Батшуайи, 79).

Предупреждения: Смит (59), Фрэнсис (88).
Теги: Челси
Сегодня, 21:39
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 23:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
непростая победа..молодцы! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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