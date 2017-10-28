"Базель" сыграл вничью с "Цюрихом" перед матчем с ЦСКА

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Цюрих" - "Базель" 0-0
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"Цюрих" - "Базель" 0-0
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