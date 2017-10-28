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"Базель" сыграл вничью с "Цюрихом" перед матчем с ЦСКА

Чемпионат Швейцарии

13-й тур

"Цюрих" - "Базель" 0-0
Сегодня, 21:59
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