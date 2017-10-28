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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Аллегри: Игуаин должен требовать от себя большего
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Миланом" (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Италии отметил, что теперь команда сосредоточится на игре группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга". Также специалист признал, что игры в Милане всегда складываются неплохо.
– Стоит похвалить игроков, поскольку играть на "Сан-Сиро" всегда тяжело, – цитирует Sky Sky Italia Аллегри. – Мы хорошо сыграли как в атаке, так и в обороне, и победили. Теперь мы будем готовиться ко вторничному матчу Лиги чемпионов против "Спортинга", чтобы укрепить наши позиции.
Игуаин в отличной форме, но он должен улучшать ее, а не стараться ее сохранить. Как обычно, все дело в психологии. Гонсало доджен больше верить в себя, потому что у него потрясающий потенциал. Время от времени он покоится на его лаврах, что плохо как для него, так и для нас. Он должен требовать от себя большего.
"СЭ"
– Стоит похвалить игроков, поскольку играть на "Сан-Сиро" всегда тяжело, – цитирует Sky Sky Italia Аллегри. – Мы хорошо сыграли как в атаке, так и в обороне, и победили. Теперь мы будем готовиться ко вторничному матчу Лиги чемпионов против "Спортинга", чтобы укрепить наши позиции.
Игуаин в отличной форме, но он должен улучшать ее, а не стараться ее сохранить. Как обычно, все дело в психологии. Гонсало доджен больше верить в себя, потому что у него потрясающий потенциал. Время от времени он покоится на его лаврах, что плохо как для него, так и для нас. Он должен требовать от себя большего.
"СЭ"
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