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"Нант" на выезде уступил "Дижону"

Чемпионат Франции

11-й тур

"Дижон" - "Нант" - 1:0 (1:0)

Гол: Жулиу Тавареш, 20.

"Кан" - "Труа" - 1:0 (1:0)

Гол: Роделен, 30
Сегодня, 23:01
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