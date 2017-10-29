В Англии вратарь получил красную карточку за то, что справил нужду во время игры

Вратарь полупрофессионального клуба "Солфорд Сити" Макс Крокомб получил красную карточку за то, что справил нужду во время матча с "Брэдфорд Парк Авеню".Инцидент произошёл на 86-й минуте матча, когда "Солфорд Сити" лидировал в счёте — 2:1. Судья показал 24-летнему игроку прямую красную карточку, но гости, оставшись в меньшинстве, не пропустили после удаления и сумели удержать победу."Солфорд Сити" в настоящее время выступает в Северной зоне Национальной лиги, шестом уровне системы футбольных лиг Англии.