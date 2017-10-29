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Рафаэль Бенитес: "Интер" с китайскими инвесторами может бороться с "Ювентусом" и "Наполи"

Бывший главный тренер "Интера" и "Наполи" Рафаэль Бенитес подчеркнул, что не жалеет о периоде, проведенном в Италии.

"С "Интером" я завоевал два трофея всего за шесть месяцев. Затем завоевал столько же с "Наполи". Я не жалею о тех временах. Справедливо сказать, что в "Интере" мне было не так комфортно, как в "Наполи". У меня никогда не было возможности посмотреть Милан. Я жил за пределами города, а команда не очень успешно выступала в серии A.

В составе "Интера" было 12 игроков старше 30, необходимы были перемены, но Массимо Моратти не слушал меня. Клуб все-таки провел изменения, но когда я уже ушел. Сейчас с китайскими инвесторами, они могут бороться за скудетто с "Ювентусом" и "Наполи", - сказал Бенитес.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бенитес
Сегодня, 10:55
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