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Леонид Слуцкий: не знаю, почему фанаты "Халла" выразили протест именно таким способом

"Халл Сити", возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, проиграл "Ноттингем Форест" в матче 14-го тура Чемпионшипа. Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе "Кингстон Коммуникейшн" и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

По ходу встречи фанаты "тигров" провели акцию протеста против владельца клуба, забросав поле теннисными мячами. Игра была прервана на несколько минут.

"Благодарен фанатам за поддержку, но когда матч прерывается где-то на пять минут… Знаю, почему болельщики протестуют, но не знаю, почему они выбрали именно такой способ. У меня достаточно проблем внутри команды, не хотел бы принимать ещё одну", — цитирует Слуцкого Нull Daily Mail.

Владельцем клуба является египетский бизнесмен Ассем Аллам.



"Чемпионат.сом"
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 11:19
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13
(2)
№13 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Едь домой Леня, не позорь страну
Регистрация: 2.02.2012
№12 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:40) #
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Цитата: Spartak СССР
и не было финансовых проблем


Это когда?????

Цитата: Spartak СССР
сейчас мы по праву закидываем его теннисными мячиками))


Да вы просто срёте этими мячиками...
Регистрация: 26.01.2007
№11 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:23) #
  • +5
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Смотрел этот матч. Не знаю конечно, как должна играть команда, когда болельщики кидаются в нее теннисными мячами, но все же никакой осмысленной игры у команды Слуцкого я не увидел. В основном длинные передачи, навесы, стандарты, дальние удары, да еще пасы назад и поперек.
Удары кстати понравились у обоих команд. Люди просто лупят от души, у нас к сожалению это увидишь редко. Не знаю, у нас запрещено что ли бить издали...
В общем команда Слуцкого показала такой типичный, немного примитивный английский футбол.
Где же тогда рука нового тренера? Я ничего умного не увидел. Вообще ничего.
Регистрация: 28.05.2014
№10 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 12:20) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Ребята, главное, про Слуцкого гадость сказать, да? А то, что причины диаметрально противоположные называете, это пофиг уже...)))))

не так,просто если ты вспомнишь,как только возглавил Халл Слуцкий, многие говорили что Слуцкий поднимает престиж,как круто,вот выведет Халл в ПЛ и тд,но были и другие мнения.Что будет полный провал и крах,потому что Слуцкий только под крышей Гинера мог работать в тепличных условиях когда все было на мази у Гинера и не было финансовых проблем,как самостоятельный тренер он никакой,это только подтвердил Чемпионшип,поэтому сейчас мы по праву закидываем его теннисными мячиками))
Регистрация: 6.04.2016
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:12) #
  • 0
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Цитата: Spartak СССР
там твои унылые автобусы не катят,там играют в футбол

Цитата: Городовой
Играть подобным составом нельзя,только биться,а ты пытаешься игру выстраивать.С подобными игроками это нонсенс


Ребята, главное, про Слуцкого гадость сказать, да? А то, что причины диаметрально противоположные называете, это пофиг уже...)))))
Регистрация: 26.01.2007
№8 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:01) #
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Леонид, какое место занимаете? Поэтому и мячики.
Регистрация: 6.10.2009
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:54) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Леонид в Англии болелы нервные.Ждать там не умеют.Сегодня выиграл и ты герой,а завтра пара поражений и тебя овном закидают в соцсетях и начнут освистывать на стадионе.Результата у команды нет.Им не тренер нужен,а физрук.Играть подобным составом нельзя,только биться,а ты пытаешься игру выстраивать.С подобными игроками это нонсенс,это же чемпионшип,а не ФНЛ.Там уровень соперников повыше и главное мотивация у всех отменная.Выйдут и будут топтать до конца матча.Это не наши команды пердива без зарплаты полгода,которые номер отбывают на поле.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 11:44) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Картошкой нужно было.. Леня ну не смогла ты без гинера.. Давай как мужик собирац вещи и экспертом на матч тв.. (Место карпина свободно)
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 11:41) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
радуйся что не тухлыми яйцами или помидорами,но это не за горами видимо,там твои унылые автобусы не катят,там играют в футбол,приятно когда футбол побеждает в конечном итоге,поэтому крах неизбежен,собирай чемодан,Гинер ждет тебя на бобах,Гончар тоже скоро дембельнется))
Регистрация: 6.04.2016
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:40) #
  • -1
  •  (7)
online

Бананы запрещенный символ воливыражения, а мячик символизирует собою апельсин - следов не оставляет, легкособираем и теде - короче, все по-европейски. Намек , я думаю, дошел до адресата. И пусть только зaлyпится на тему про расизм.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 11:31) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Бавария»
Фанаты просто не знали, что нужно было гамбургерами! bowtie


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:28) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Слуцкий в турнирную таблицу не заглядывал?
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:25) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
Значит теннисными мячами можно, а бананами нет (бананы дешевле)? дискриминация!


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
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