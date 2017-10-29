Леонид Слуцкий: не знаю, почему фанаты "Халла" выразили протест именно таким способом

Locked gates, empty seats, masks and marches and tennis balls on the pitch ... All would suggest the 90% aren't happy Ehab #Allamout #hcafc pic.twitter.com/DIDm90hNaZ — Simon Watts (@SimonWattsHull) October 28, 2017

"Халл Сити", возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, проиграл "Ноттингем Форест" в матче 14-го тура Чемпионшипа. Встреча проходила в Кингстон-апон-Халле на стадионе "Кингстон Коммуникейшн" и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.По ходу встречи фанаты "тигров" провели акцию протеста против владельца клуба, забросав поле теннисными мячами. Игра была прервана на несколько минут."Благодарен фанатам за поддержку, но когда матч прерывается где-то на пять минут… Знаю, почему болельщики протестуют, но не знаю, почему они выбрали именно такой способ. У меня достаточно проблем внутри команды, не хотел бы принимать ещё одну", — цитирует Слуцкого Нull Daily Mail.Владельцем клуба является египетский бизнесмен Ассем Аллам.