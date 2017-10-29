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Испанские власти уволили сестру Гвардиолы с поста посла Каталонии в Дании

Сенат Испании утвердил 155 статью Конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, одобрившей резолюцию о независимости. В результате роспуска правительства и парламента автономии своих постов лишились все каталонские послы, среди которых оказалась посол в Дании Франческа Гвардиола, информирует Marca.

Сестра главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы начала работать в Копенгагене в марте этого года.

Хосеп Гвардиола родился в Санпедоре, входящем в провинцию Барселоны. С 2008 по 2012 год Гвардиола тренировал первую команду "Барселоны".

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 11:29
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